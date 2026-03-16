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Reinigung der Heilwasser-Entnahmestelle: Ganztägige Sperrung am 17. März

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Reinigung der Heilwasser-Entnahmestelle: Ganztägige Sperrung am 17. März
Foto: Ingo Peters
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BAD KISSINGEN – Am Dienstag, den 17. März 2026, bleibt die öffentliche Heilwasser-Entnahmestelle in der Kurhausstraße aufgrund von Reinigungsarbeiten für den gesamten Tag geschlossen. Während dieser Zeit ist die Entnahme der Heilwässer Rakoczy, Pandur und Luitpold alt an diesem Standort nicht möglich.

Um die Versorgung für Gäste und Einheimische sicherzustellen, wurden entsprechende Ausweichmöglichkeiten eingerichtet. Die Heilquellen Rakoczy und Pandur können weiterhin an den Entnahmestellen innerhalb der geschlossenen Arkaden genutzt werden.

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Zusätzlich stehen die Heilquellen zu den gewohnten Ausschankzeiten in der Brunnenhalle zur Verfügung:

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  • Rakoczy & Pandur: Verfügbar in den geschlossenen Arkaden.

  • Regulärer Ausschank: In der Brunnenhalle werden alle Heilwässer zu den üblichen Zeiten ausgegeben.

Ab Mittwoch steht die Entnahmestelle in der Kurhausstraße nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

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