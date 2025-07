Reisebus mit Achsschaden auf der A 70 – Fahrgäste in Polizeibussen von der Autobahn verbracht

THERES, LKR. SCHWEINFURT – Mittwochnacht strandeten 50 Kinder und Jugendliche auf der A70 auf Höhe Theres. Die Verkehrspolizei Schweinfurt- Werneck beförderte alle Fahrgäste zur Tank- und Rastanlage Werneck.

Gegen 02:06 Uhr musste der Reisebus einer polnischen Reisegruppe auf der A70 halten, dass sich von der Hinterachse zwei Reifen gelöst hatten. Da eine Reparatur vor Ort nicht möglich war, musste das Fahrzeug in eine Fachwerkstatt verbracht werden.

Die Insassen des Busses, 50 Kinder und Jugendliche sowie Begleitpersonal wurde durch die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck in mehreren VW Busse umgeladen und im Pendelverkehr über mehrere Stunden hinweg zur Tank- und Rastanlage Werneck verbracht.

Hier wartete die Reisegruppe auf ein Ersatzfahrzeug, um ihre Fahrt fortzusetzen.

Die Fahrer des schadhaften Reisebusses versuchten unterdessen ihr Fahrzeug selbstständig zu reparieren. Dies war jedoch laut Aussage der Fachwerkstatt nicht möglich. Am nächsten Morgen war der Bus vom Gelände der Werkstatt verschwunden. Da das Fahrzeug in keinem verkehrstüchtigen Zustand sein kann, wurde der Bus in den Fahndungssystemen der Polizei ausgeschrieben.