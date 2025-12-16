Reisender verpasst seinen Zug und macht Bahnmitarbeiter für seine Situation verantwortlich
WÜRZBURG – Am Würzburger Hauptbahnhof hat ein 57-jähriger Reisender in der Nacht zum 13. Dezember 2025 einen Bahnmitarbeiter angegriffen und beleidigt, nachdem er seinen Zug verpasst hatte. Die Bundespolizei schritt ein und leitete ein Strafverfahren ein.
Vorfall und Ermittlungen
Kurz nach Mitternacht hatte der 57-jährige Mann seinen Zug von Würzburg nach Bamberg verpasst. Daraufhin machte er einen wartenden Zugbegleiter in der Haupthalle des Bahnhofs für die Situation verantwortlich und begann einen lauten Streit.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der alkoholisierte Deutsche den Bahnmitarbeiter:
-
Mehrmals beleidigt haben.
-
Geschubst haben.
-
Am Weitergehen gehindert haben.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die Beteiligten. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Nötigung. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!