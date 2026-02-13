Auto IU

Reizgas versprüht und dadurch Gasalarm ausgelöst – 21 Personen verletzt – Ermittlungsverfahren eingeleitet

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Reizgas versprüht und dadurch Gasalarm ausgelöst – 21 Personen verletzt – Ermittlungsverfahren eingeleitet
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Am Mittwochmittag löste das Versprühen von Reizgas in einer Schultoilette in der MOZARTSTRASSE einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Da zunächst ein Gasaustritt vermutet wurde, musste das gesamte Gebäude gegen 13:30 Uhr geräumt und der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt werden.

Insgesamt erlitten 21 Personen leichte Verletzungen durch das Einatmen des Stoffes und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude im Erdgeschoss ausgiebig gelüftet hatte, konnte der Schulbetrieb wieder freigegeben werden.

Labus Long-Covid
LOS

Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den noch unbekannten Täter aufgenommen.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026

Mehr

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

13. Februar 2026
Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

13. Februar 2026
Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

13. Februar 2026
Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

13. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)