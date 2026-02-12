Reizgas versprüht und dadurch Gasalarm ausgelöst – 21 Personen verletzt – Ermittlungsverfahren eingeleitet

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Am Mittwochmittag löste das Versprühen von Reizgas in einer Schultoilette in der MOZARTSTRASSE einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Da zunächst ein Gasaustritt vermutet wurde, musste das gesamte Gebäude gegen 13:30 Uhr geräumt und der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt werden.

Insgesamt erlitten 21 Personen leichte Verletzungen durch das Einatmen des Stoffes und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude im Erdgeschoss ausgiebig gelüftet hatte, konnte der Schulbetrieb wieder freigegeben werden.

Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den noch unbekannten Täter aufgenommen.

