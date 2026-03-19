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Reizstoff-Vorfall in Buslinie 61 in Erlenbach: Polizei sucht Zeugen und Verdächtige

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Reizstoff-Vorfall in Buslinie 61 in Erlenbach: Polizei sucht Zeugen und Verdächtige
Symbolbild: 2fly4
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ERLENBACH AM MAIN IM LANDKREIS MILTENBERG – Am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr haben Unbekannte in einem Linienbus von Aschaffenburg nach Mönchberg mutmaßlich Pfefferspray versprüht. Dank der schnellen Reaktion des 49-jährigen Busfahrers, der das Fahrzeug in Erlenbach in der Robert-Koch-Straße stoppte, konnten die rund 60 Fahrgäste den Bus zügig verlassen.

Durch das Freisetzen des Reizstoffs erlitten mehrere Personen leichte Beeinträchtigungen der Atemwege und Schleimhäute. Da ein Großteil der Passagiere sowie die mutmaßlichen Täter den Bus unmittelbar nach dem Halt verließen, hat die Polizeiinspektion Obernburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet nun die Fahrgäste sowie Zeugen um Mithilfe.

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Die Polizei sucht insbesondere nach zwei Personen, die wie folgt beschrieben werden:

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Verdächtiger Mann:

  • Alter/Statur: Circa 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß, 60 kg schwer und hager.

  • Aussehen: Leichter Oberlippen- und Kinnbart.

  • Kleidung: Bluejeans, dunkler Kapuzenpullover, schwarze Bomberjacke mit blauem Schriftzug am linken Oberarm.

Verdächtige Frau:

  • Alter/Statur: Circa 20 Jahre alt, etwa 155 cm groß, 50 kg schwer und schlank.

  • Aussehen: Dunkelrote Strähnchen im Haar.

  • Kleidung: Bluejeans und ein dunkler Kapuzenpullover.

Die Ermittler bitten alle Fahrgäste, die sich zum Tatzeitpunkt im Bus der Linie 61 befanden, sowie Personen, die Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 06022/629-0

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