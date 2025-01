Rekommunalisierung in Bad Kissingen: Kommunalunternehmen führt Sperrmüllabfuhr seit 1. Januar in Eigenregie durch

BAD KISSINGEN – Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen des Kommunalunternehmens (KU) des Landkreises Bad Kissingen markiert das Jahr 2025 einen wichtigen Meilenstein: Seit Jahresbeginn übernimmt das KU die Sperrmüllabfuhr in Eigenregie.

Erste Tour erfolgreich durchgeführt

Am 7. Januar 2025 startete die erste Sammlung in den Gemeinden Sulzthal, Ramsthal, Ebenhausen, Rottershausen, Oerlenbach und Eltingshausen. Der eingesammelte Sperrmüll wurde zur Umladestation nach Wirmsthal transportiert. Zuvor war die Abfuhr bis zum 31. Dezember 2024 durch die Firma Knettenbrech & Gurdulic Franken GmbH & Co. KG organisiert worden.

Einfaches Anmeldeverfahren bleibt bestehen

Bereits seit dem 15. November 2024 können Sperrmüllabfuhren beim KU beantragt werden. Die Anmeldung erfolgt vorzugsweise online unter www.abfall-scout.de oder über die Abfall-Scout-App. Nach der Disposition der Aufträge erhalten die Bürger eine E-Mail mit dem genauen Abfuhrtermin.

Neue Anforderungen und verbesserte Logistik

„Am Verfahren und der gewohnten Abfuhrmenge ändert sich nichts. Wichtig ist jedoch, dass Holz, Metall und der restliche Sperrmüll künftig getrennt bereitgestellt werden müssen“, betonte Jürgen Metz, Vorstand des Kommunalunternehmens. Die Trennung ermöglicht eine bessere Verwertung der Materialien. Für die Sammlung werden drei unterschiedliche Fahrzeuge eingesetzt, darunter ein neu angeschafftes Sammelfahrzeug, ein neues Pritschenfahrzeug sowie ein umgerüstetes Fahrzeug aus dem bestehenden Bestand des KU.

Investitionen in Infrastruktur und Personal

Das KU investierte zudem erheblich in die Infrastruktur am Abfallwirtschaftszentrum Wirmsthal. Die neue Sperrmüllhalle, in der der Müll zwischengelagert, geschreddert und weiterverladen wird, befindet sich derzeit in der Endphase des Baus. Auch das Personal wurde entsprechend aufgestockt, um die Eigenregie der Sperrmüllabfuhr effizient umzusetzen.