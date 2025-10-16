Rekord: Sattelzug-LKW fährt 145 km/h
BAYERISCHER UNTERMAIN – Die Polizei zog am Mittwoch bei Verkehrskontrollen einen massiv zu schnellen LKW-Fahrer sowie zwei PKW-Fahrer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, aus dem Verkehr. Die Polizei Unterfranken kündigte an, die Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit im Jahr 2025 noch stärker in den Fokus zu nehmen.
LKW mit 145 km/h gestoppt
Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr überholte ein Sattelzug-Fahrer auf der A3 eine Zivil-Streife der Verkehrspolizei mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 25-jährige Georgier einen totalgefälschten Führerschein vor. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für den LKW besaß. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 3.500 Euro einbehalten.
32-Jähriger in Wörth am Main gestoppt
Am Mittwochabend um 19:00 Uhr stoppten Beamte der Obernburger Polizei einen 32-jährigen türkischen PKW-Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle fanden sie Bierflaschen auf dem Beifahrersitz. Nach einem Atemalkoholtest wurde dem Mann der Fahrzeugschlüssel abgenommen, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot sowie Punkte und ein Bußgeld.
39-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde ein 39-jähriger polnischer Staatsangehöriger bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Miltenberger Ortsteil Breitendiel angehalten. Da Alkoholgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, mündeten die Feststellungen in einer Blutentnahme und der Unterbindung der Weiterfahrt. Auch den 39-Jährigen erwartet ein entsprechendes Verfahren.
