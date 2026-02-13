Renaturierung der Kürnach: Vorbereitende Baumfällungen in Würzburg-Lengfeld

WÜRZBURG – Im Stadtteil LENGFELD beginnen in den kommenden Tagen gezielte Baumfällungen und Rodungen, um den nächsten Abschnitt der Kürnach-Renaturierung vorzubereiten. Diese Maßnahmen sind notwendig, da einige Bäume direkt im künftigen Entwicklungsraum des Gewässers stehen oder dessen natürliche Ausbreitung behindern würden.

Durch die naturnahe Umgestaltung wird die biologische Vielfalt gefördert und die Wasserqualität verbessert, während das Gewässer gleichzeitig mehr Raum für den Wasserrückhalt erhält. Die Arbeiten finden fachgerecht außerhalb der Brut- und Vegetationszeiten statt, um ein ökologisch stabiles Umfeld für die Natur und die Bevölkerung zu schaffen.