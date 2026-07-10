René Schäd zum Verbandsvorsitzenden der Stadtlauringer Wasserversorgung gewählt

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – Im Rahmen der Verbandsversammlung des Zweckverbands zur Wasserversorgung Stadtlauringer Gruppe ist Bürgermeister René Schäd zum neuen Verbandsvorsitzenden gewählt worden. Zur stellvertretenden Verbandsvorsitzenden wurde Barbara Göpfert gewählt.

Mit seiner Wahl tritt René Schäd die Nachfolge von Friedel Heckenlauer an, der den Zweckverband 24 Jahre lang leitete. In dieser Zeit wurden zahlreiche Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Wasserversorgung in der Stadtlauringer Gruppe umgesetzt.

Schäd dankte seinem Vorgänger für dessen langjähriges Engagement und betonte dessen verantwortungsbewusste und vorausschauende Arbeit. Gleichzeitig kündigte er an, die sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung für die Mitgliedsgemeinden auch künftig in den Mittelpunkt der Verbandsarbeit zu stellen.

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Mit der Neuwahl setzt der Zweckverband auf Kontinuität und eine enge Zusammenarbeit, um die Wasserversorgung in der Stadtlauringer Gruppe langfristig zuverlässig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.