Renitenten Ladendieb festgenommen – beherztes Eingreifen durch Unbeteiligten

KITZINGEN – Ein Ladendieb wurde in einem Supermarkt am Dreistock auf frischer Tat ertappt und versuchte zu flüchten. Ein unbeteiligter anderer Kunde hielt diesen fest und verhinderte die Flucht.

Ein 45-jähriger Pole wollte einen kleinen Einkauf an der Kasse zahlen, als die Kassiererin ihn aufforderte seine mitgeführte Tasche zu öffnen. In diesem befand sich dann ein Rucksack, denn der Mann entwenden wollte. Im nächsten Moment versuchte der Dieb zu flüchten. Ein 58-jähriger Deutscher, welcher sich im Kassenbereich aufhielt, bemerkte die Situation und hielt den Dieb fest. Dieser wehrte sich dabei, weshalb es zu einem Handgemenge kam. Ein 34-jähriger kroatischer Mitarbeiter des Supermarktes unterstützte bis zum Eintreffen einer Streife der Kitzinger Polizei.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Dieb zudem noch einen offenen Haftbefehl hatte. Für ihn ging es im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 58-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Gegen den 45-jährigen Dieb wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.