Rentner beleidigt Jugendliche und schlägt diese

WÜRZBURG/INNENSTADT – Einem Würzburger Rentner war am 03.09.25, gegen 15:15 Uhr offenbar die Musik, welche drei 12-13-jährige Kinder in der Straßenbahn am Sanderring abspielten, zu laut.

Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in welchem der Mann die Kinder beleidigte. Anschließend schlug der Mann eines der Kinder, obwohl diese die Musik extra leiser gemacht hatten. Daraufhin wurde von den Opfern die Polizei gerufen, welche den älteren Mann noch am Tatort antreffen konnte.

Er wurde nach Sachbearbeitung entlassen und erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Minderjährigen wurden durch die Beamten ihren Eltern übergeben. Das Kind erlitt leichte Schmerzen durch den Schlag, musste jedoch nicht weiter ärztlich behandelt werden.