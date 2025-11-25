Rentner-Heist: 66-Jähriger versucht Geldkassette zu stehlen
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Freitagmittag hat ein 66-jähriger Mann versucht, eine Geldkassette aus einem Automaten einer Bankfiliale „Beim Grafeneckart“ zu entwenden, während diese von Mitarbeitern eines Sicherheitsunternehmens befüllt wurden.
Gegen 12:00 Uhr betrat der Tatverdächtige die Filiale, ergriff eine der Geldkassetten und versuchte, damit zu flüchten. Einer der Werttransportfahrer reagierte umgehend, hielt den 66-Jährigen fest und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.
Beamte der Würzburger Polizei übernahmen den Mann. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.
Der 66-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
