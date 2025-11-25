Auto IU

Rentner-Heist: 66-Jähriger versucht Geldkassette zu stehlen

25. November 2025Letztes Update 25. November 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Freitagmittag hat ein 66-jähriger Mann versucht, eine Geldkassette aus einem Automaten einer Bankfiliale „Beim Grafeneckart“ zu entwenden, während diese von Mitarbeitern eines Sicherheitsunternehmens befüllt wurden.

Gegen 12:00 Uhr betrat der Tatverdächtige die Filiale, ergriff eine der Geldkassetten und versuchte, damit zu flüchten. Einer der Werttransportfahrer reagierte umgehend, hielt den 66-Jährigen fest und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Beamte der Würzburger Polizei übernahmen den Mann. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Der 66-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. November 2025Letztes Update 25. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)