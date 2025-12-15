Rentner in Bad Kissingen gestrandet – Polizei hilft bei Rückreise

BAD KISSINGEN – Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände strandete ein 82-jähriger Mann am Sonntagabend in Bad Kissingen. Bei eisigen Temperaturen, ohne Unterkunft und ohne Rückfahrmöglichkeit, suchte der Rentner Schutz auf einer Parkbank – bis die Polizei ihm half.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Vorfall in Bad Kissingen, bei dem ein 82-jähriger Mann nach einer Zugfahrt ungewollt in der Stadt strandete. Der Senior hatte versehentlich einen Zug nach Bad Kissingen genommen, anstatt sein eigentliches Ziel zu erreichen. Als er gegen 22:30 Uhr in Bad Kissingen ankam, war es bereits zu spät, um eine Rückfahrt anzutreten. Zudem konnte er in der Stadt keine Unterkunft finden. Trotz einstelliger Temperaturen und feuchter Witterung entschloss sich der Mann, auf einer Parkbank zu verweilen.

Aufmerksame Passanten bemerkten den hilflosen Mann und verständigten die Polizei. Bad Kissinger Polizisten, kamen hinzu und sprachen mit dem Rentner. Angesichts der späten Stunde und der schlechten Witterungsbedingungen entschieden sich die Beamten, den Mann vor der Kälte zu schützen und ihn zur Dienststelle zu bringen. Dort halfen die Polizisten ihm, die nächste verfügbare Zugverbindung zu finden, damit er seine Reise fortsetzen konnte.