Rentner vertauscht Gas- mit Bremspedal und verursacht größeren Schaden
VOLKACH / LKRS. KITZINGEN – Ein 95-jähriger PKW-Fahrer hat am Freitagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, in der Sommeracher Straße einen Gesamtschaden von über $10.000$ Euro verursacht, nachdem er das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte.
Der Senior prallte mit seinem PKW gegen eine Hauswand, einen Briefkasten und einen ordnungsgemäß geparkten PKW.
Der Rentner wurde vor Ort verwarnt. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, um die Fahrtauglichkeit des Mannes zu überprüfen.
