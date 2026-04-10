Rentnerehepaar erlebt dramatische Nacht: Gewaltsamer Einbruch und falscher Polizist – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Miltenberg
OBERNBURG A. MAIN / EISENBACH, LKR. MILTENBERG – Eine dramatische Nacht erlebte ein Rentnerehepaar im Ortsteil Eisenbach. Nach einem Einbruch, bei dem die Senioren mit Reizgas verletzt wurden, tauchte nur wenige Stunden später ein Unbekannter in falscher Polizeiuniform auf dem Grundstück auf.
Gegen 02:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über den Keller in ein Wohnhaus in der Gartenstraße ein. Im Inneren stieß der Einbrecher auf das Ehepaar im Alter von 71 und 76 Jahren. Als der Ehemann die Verfolgung des flüchtenden Täters aufnahm, versprühte dieser Reizgas und entkam in der Dunkelheit. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine großangelegte Fahndung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers blieb in der Nacht erfolglos.
Verdächtiger Vorfall am frühen Morgen
Gegen 05:40 Uhr, nachdem die Spurensicherung das Anwesen bereits verlassen hatte, kam es zu einem weiteren Vorfall: Ein Mann mit einem dunklen Pullover und der Aufschrift „Polizei“ auf dem Rücken verschaffte sich Zutritt zum Grundstück. Er erweckte den Eindruck, ein Beamter zu sein, verließ das Gelände jedoch nach kurzer Zeit wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei prüft nun einen direkten Zusammenhang zwischen dem Einbruch und dem Auftreten des falschen Polizisten.
Personenbeschreibung des Gesuchten
Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes, der am Morgen am Tatort gesehen wurde:
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Alter: Etwa 30 bis 40 Jahre alt
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Größe: Circa 165 bis 170 cm
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Statur: Kräftig
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Bekleidung: Dunkler Pullover mit heller Aufschrift „Polizei“ auf dem Rücken, dunkle Strickmütze und dunkle Hose
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Sprache: Deutsch mit ausländischem Akzent
Zeugenaufruf:
Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch oder am frühen Morgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Eisenbach gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06021 / 875-1733 entgegengenommen.
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