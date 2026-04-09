Auto IU

Rentnerehepaar erlebt dramatische Nacht: Gewaltsamer Einbruch und falscher Polizist – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Miltenberg

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Rentnerehepaar erlebt dramatische Nacht: Gewaltsamer Einbruch und falscher Polizist – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Miltenberg
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

OBERNBURG A. MAIN / EISENBACH, LKR. MILTENBERG – Eine dramatische Nacht erlebte ein Rentnerehepaar im Ortsteil Eisenbach. Nach einem Einbruch, bei dem die Senioren mit Reizgas verletzt wurden, tauchte nur wenige Stunden später ein Unbekannter in falscher Polizeiuniform auf dem Grundstück auf.

Gegen 02:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über den Keller in ein Wohnhaus in der Gartenstraße ein. Im Inneren stieß der Einbrecher auf das Ehepaar im Alter von 71 und 76 Jahren. Als der Ehemann die Verfolgung des flüchtenden Täters aufnahm, versprühte dieser Reizgas und entkam in der Dunkelheit. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine großangelegte Fahndung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers blieb in der Nacht erfolglos.

Verdächtiger Vorfall am frühen Morgen

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Gegen 05:40 Uhr, nachdem die Spurensicherung das Anwesen bereits verlassen hatte, kam es zu einem weiteren Vorfall: Ein Mann mit einem dunklen Pullover und der Aufschrift „Polizei“ auf dem Rücken verschaffte sich Zutritt zum Grundstück. Er erweckte den Eindruck, ein Beamter zu sein, verließ das Gelände jedoch nach kurzer Zeit wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei prüft nun einen direkten Zusammenhang zwischen dem Einbruch und dem Auftreten des falschen Polizisten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Personenbeschreibung des Gesuchten

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes, der am Morgen am Tatort gesehen wurde:

  • Alter: Etwa 30 bis 40 Jahre alt

  • Größe: Circa 165 bis 170 cm

  • Statur: Kräftig

  • Bekleidung: Dunkler Pullover mit heller Aufschrift „Polizei“ auf dem Rücken, dunkle Strickmütze und dunkle Hose

  • Sprache: Deutsch mit ausländischem Akzent

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch oder am frühen Morgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Eisenbach gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06021 / 875-1733 entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026

Mehr

Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch

Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch

9. April 2026
Flucht nach Verkehrsunfall: Drei Insassen unter Brücke gestellt

Flucht nach Verkehrsunfall: Drei Insassen unter Brücke gestellt

9. April 2026
Bayerische Evangelische Kirchenmusiktage 2026: Opulenter Auftakt in Bad Kissingen

Bayerische Evangelische Kirchenmusiktage 2026: Opulenter Auftakt in Bad Kissingen

9. April 2026
Schloss Bettenburg öffnet seine Pforten: Exklusives Schnupperwochenende im Mai

Schloss Bettenburg öffnet seine Pforten: Exklusives Schnupperwochenende im Mai

9. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)