Reparatur Café in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN – Die Nachbarschaftshilfe Gerolzhofen veranstaltet am Samstag, dem 27. September 2025, von 10 bis 14 Uhr wieder ein Reparatur Café. Im Pfarrer-Hersam-Haus in der Salzstraße 13 gibt es neben der Möglichkeit, defekte Gegenstände reparieren zu lassen, auch eine Kleidertauschbörse und eine Handysprechstunde.
Das Angebot des Reparatur Cafés reicht von kleineren Reparaturen an Handys und PCs bis hin zu Instandsetzungen von Holzspielzeugen, wackelnden Stühlen oder Fahrrädern. Mithilfe eines 3D-Druckers können sogar kaputte Kunststoffteile nachkonstruiert und ausgetauscht werden. Wer auf einen Platz an der Reparaturstation wartet, kann die Zeit bei Kaffee und Kuchen verbringen.
Unter dem Motto „Statt Konsumrausch“ lädt eine Kleidertauschbörse dazu ein, gut erhaltene und saubere Kleidungsstücke zu tauschen. Es dürfen bis zu zehn Kleidungsstücke mitgebracht werden, wobei Schuhe, Schals, Taschen und Schmuck unbegrenzt getauscht werden können. Nicht getauschte Kleidung kann entweder wieder mitgenommen oder an eine Hilfsorganisation weitergegeben werden. Zusätzlich wird die Seniorenrikscha ausgestellt und es werden kurze Probefahrten angeboten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!