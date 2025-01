Reparatur Café mit Handysprechstunde und Reparatur von Handys und PC in Gerolzhofen

GEROLZHOFEN – Die Nachbarschaftshilfe Gerolzhofen lädt am Samstag, den 15. März 2025, von 10 bis 14 Uhr erneut ins Pfarrer-Hersam-Haus (Salzstraße 13) zu einem vielseitigen Reparatur Café mit Kleidertauschbörse und Handysprechstunde ein. Das Angebot richtet sich an alle, die nachhaltig handeln, Neues lernen oder einfach in geselliger Atmosphäre etwas Zeit verbringen möchten.

Handysprechstunde: Tipps für den Alltag

Besitzer von Smartphones, die mit der Technik noch nicht ganz vertraut sind, können in der Handysprechstunde wertvolle Tipps erhalten. Ob Nachrichten verschicken, Fotos anhängen, den Wecker einstellen oder kleinere Reparaturen an Handys und PCs – die Nachbarschaftshilfe steht mit Rat und Tat zur Seite.

Reparatur Café: Nachhaltig statt wegwerfen

Ob defekte Toaster, Fahrräder mit schleifenden Bremsen, stumpfe Messer oder wackelige Stühle – im Reparatur Café findet sich meist eine Lösung. Schreiner kümmern sich um Holzspielzeuge, Möbel und Bilderrahmen, während der GEO Lab e.V. mit einem 3D-Drucker kaputte Kunststoffteile nachkonstruiert und ersetzt. Wer Ersatzteile aus dem Internet (z. B. über thingiverse.com oder printables.com) mitbringt, erleichtert die Arbeit.

Während der Wartezeit können Besucher bei Kaffee und Kuchen mit anderen ins Gespräch kommen und sich über nachhaltige Ideen austauschen.

Kleidertauschbörse: Nachhaltige Mode entdecken

Unter dem Motto „Statt Konsumrausch“ bietet die Kleidertauschbörse die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere und saisonale Kleidungsstücke gegen neue Lieblingsstücke einzutauschen. Schuhe, Schals, Taschen und Schmuck können unbegrenzt mitgebracht werden. Nicht getauschte Kleidung kann entweder wieder mitgenommen oder an eine Hilfsorganisation gespendet werden.

Probefahrten mit der Seniorenrikscha

Eine besondere Attraktion ist die Seniorenrikscha, die vor Ort vorgestellt wird. Für Mutige gibt es die Möglichkeit, eine kurze Probefahrt zu unternehmen.

Mit dieser Veranstaltung möchte die Nachbarschaftshilfe Gerolzhofen nicht nur Reparaturen und Nachhaltigkeit fördern, sondern auch einen Beitrag zu einem aktiven und solidarischen Miteinander leisten.