Reparatur Café und Kleidertauschbörse in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Nachbarschaftshilfe Gerolzhofen veranstaltet am Samstag, 21. März 2026, von 10 bis 14 Uhr im Pfarrer-Hersam-Haus ein Reparatur Café in Kombination mit einer Kleidertauschbörse. Fachleute unterstützen die Besucher vor Ort bei der Instandsetzung von defekten Elektrogeräten, Fahrrädern, Möbeln oder Spielzeug, während der GEO Lab e.V. kaputte Kunststoffteile mittels 3D-Drucker nachkonstruieren kann.
Zusätzlich zur Reparaturhilfe für Alltagsgegenstände und einer Handysprechstunde für PC- und Mobiltelefon-Probleme bietet die Kleidertauschbörse eine nachhaltige Alternative zum Neukauf. Teilnehmer können bis zu 20 einwandfreie, saisonale Kleidungsstücke mitbringen und gegen neue Lieblingsstücke eintauschen; Schuhe und Accessoires sind unbegrenzt möglich. Nicht getauschte Kleidung kann wieder mitgenommen werden oder wird an eine Hilfsorganisation gespendet.
Für Fragen zur Veranstaltung erreichst du die Nachbarschaftshilfe unter der Mobilnummer 0151-23297478 oder per E-Mail unter
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