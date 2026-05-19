Respektlose Fahrrad-Raser auf dem Hauptfriedhof: Stadt Schweinfurt greift nach Kontrollaktion durch
SCHWEINFURT – Der Hauptfriedhof ist ein Ort der Ruhe, des Gedenkens und der Trauer – eigentlich. Da sich in der jüngsten Vergangenheit jedoch die Beschwerden über rücksichtslose Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer massiv gehäuft haben, hat die Stadt Schweinfurt nun die Reißleine gezogen. Bei einer zehntägigen Schwerpunkt-Kontrollaktion ging das Ordnungsamt gezielt gegen die Verbotsverstöße vor.
Die Kontrollaktion fand im Zeitraum vom 13. bis 23. April statt. Das Ergebnis der Überwachungsmaßnahmen spricht eine deutliche Sprache: Die Einsatzkräfte ertappten zahlreiche Personen, die das strikte Fahrverbot auf dem Friedhofsgelände schlichtweg ignorierten.
Erstaunlich dabei: Das Fehlverhalten zieht sich durch alle Altersklassen. Sowohl Jugendliche als auch etliche Erwachsene wurden auf den Wegen erwischt. Auf alle Betroffenen wartet nun ein entsprechendes Ordnungsverfahren mitsamt Bußgeld.
Trauernde auf den Hauptwegen massiv gestört
Hintergrund der Kontrollen ist der Schutz der Friedhofsbesucher. Vor allem Menschen, die an den Gräbern direkt an den Hauptwegen trauern oder die Gräber ihrer Angehörigen pflegen, fühlen sich durch die oft zügig vorbeifahrenden Zweiräder massiv gestört und in ihrer Andacht verletzt. Die Stadt Schweinfurt will mit den Maßnahmen für die Belange dieser Menschen sensibilisieren und ein Zeichen für mehr Respekt setzen.
Vandalismus an den Eingängen erschwert Kontrollen
Um das Problem bereits im Vorfeld einzudämmen, hat die Friedhofsverwaltung bauliche Maßnahmen ergriffen. Die Eingänge des Hauptfriedhofs – sowohl von der Gartenstadt als auch von der Rhönstraße kommend – wurden extra mit selbstschließenden Toren ausgestattet. Diese sollen Radfahrende ganz automatisch dazu zwingen, vor dem Betreten des Geländes abzusteigen.
Das Problem: Die Tore werden leider immer wieder Opfer von gezieltem Vandalismus und dadurch in ihrer Funktion beschädigt oder außer Kraft gesetzt.
Appell an die Bevölkerung: Umliegende Radwege nutzen
Die Stadtverwaltung Schweinfurt richtet nach der Aktion einen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Die Friedhöfe im Stadtgebiet müssen zwingend als Orte des respektvollen Miteinanders verstanden werden. Für Radfahrer und E-Scooter-Nutzer stehen rund um den Friedhof ausreichend gut ausgebaute, offizielle Radwege zur Verfügung.
Zudem werden auch Eltern explizit darum gebeten, mit ihren Kindern zu sprechen und sie für dieses sensible Thema zu sensibilisieren. Auch in Zukunft wird die Stadt die Situation im Auge behalten und weitere Kontrollen durchführen.
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