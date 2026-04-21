Auto IU

Rettung am Hang: Feuerwehr Volkach befreit Fahrer aus umgekipptem Lastendreirad

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Foto: Robin Tschischka, Feuerwehr Stadt Volkach
Eisgeliebt

VOLKACH – Zu einem technisch anspruchsvollen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Volkach am Samstagmittag gerufen. Auf einem Feldweg nahe dem Industriegebiet am Sonnenberg war ein elektrisches Lastendreirad verunglückt. Da das Fahrzeug in einen steilen Hang zu stürzen drohte, mussten die Einsatzkräfte den Fahrer unter schwierigen Bedingungen aus seiner misslichen Lage befreien.

Gegen 12:00 Uhr kam das Elektro-Vehikel aus bislang ungeklärter Ursache vom betonierten Weg ab, landete im angrenzenden Gebüsch und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde in der Kabine eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Besonders kritisch war die Lage durch den steilen Abhang zur parallel verlaufenden Staatsstraße 2271: Es bestand die unmittelbare Gefahr, dass das Dreirad samt Insassen weiter in die Tiefe stürzte.

Aufwendige Sicherung und Rettung

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Käfer Baustahl Tore Türen - Gochsheim - Preisknallerwoche

Die 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Volkach sicherten das Fahrzeug zunächst mit Spanngurten und Rundschlingen gegen weiteres Abrutschen. Nach einer zusätzlichen Unterbauung mit Holz konnten die Retter über eine Rettungsplattform zum Fahrer vordringen, ihn medizinisch betreuen und schließlich sicher aus der Kabine bergen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Versorgung und Bergung

Während der Rettungsdienst die weitere Versorgung des Patienten übernahm, sorgte die Feuerwehr mit einer Plane für den notwendigen Schatten bei den sommerlichen Temperaturen. Nachdem die Person gerettet war, richtete die Feuerwehr das Lastendreirad wieder auf und zog es vom Hang weg auf sicheres Gelände.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz, bei dem die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen vor Ort war, erfolgreich beendet. Zur Schwere der Verletzungen des Fahrers liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026

Mehr

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt

21. April 2026
Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

21. April 2026
Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!

Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!

21. April 2026
Auseinandersetzung vor Nachtclub: Türsteher setzt Pfefferspray gegen zwei Gäste ein

Auseinandersetzung vor Nachtclub: Türsteher setzt Pfefferspray gegen zwei Gäste ein

21. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)