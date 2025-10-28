Rettungsdienst auf Einsatzfahrt verunfallt
OCHSENFURT – Am Montag um 18:00 Uhr kam es in Ochsenfurt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungsfahrzeuges, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.
Der mit zwei Sanitätern besetzte Rettungswagen war unter Verwendung von Sonderrechten (Blaulicht) zu einem Notfall unterwegs. Der 45-jährige Fahrer wollte von der Südtangente nach links in die Hohestadter Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden PKW Fiat zusammen. Nach derzeitigem Sachstand zeigte die Ampel für den 43-jährigen Fiat-Fahrer zum Unfallzeitpunkt „grün“.
Die beiden Insassen des Rettungsfahrzeuges sowie die 45-jährige Beifahrerin des Fiat wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.
Die Feuerwehr Ochsenfurt war mit 15 Einsatzkräften zur Absicherung und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-0 mit dem Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen.
