Rettungsdienst hatte Zweifel: 60-Jährige tot in Lohrer Wohnung aufgefunden – Tatverdacht richtet sich gegen den Sohn

LOHR AM MAIN – Im Landkreis Main-Spessart hat die Polizei am Dienstagmorgen Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 60-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.

Die Integrierte Rettungsleitstelle hatte die Polizei informiert, da die Umstände des Todes Zweifel an einem natürlichen Ableben aufkommen ließen. Im Verlauf der ersten Ermittlungen geriet der 27-jährige Sohn der Verstorbenen unter Tatverdacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der Sohn hatte selbst gegen 06:45 Uhr den Rettungsdienst alarmiert und angegeben, seine Mutter tot in der Wohnung gefunden zu haben. Die Rettungskräfte bemerkten jedoch Ungereimtheiten, die sie veranlassten, die Polizei hinzuzuziehen. Noch am Dienstag übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen. Erste Vernehmungen und die Spurensicherung am Tatort führten zu einem Anfangsverdacht gegen den Sohn, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

Am Donnerstag wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Obduktion durchgeführt, deren Ergebnisse bestätigten, dass die Frau durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben kam. Der Ermittlungsrichter erließ daraufhin Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten weiterhin intensiv daran, die genauen Hintergründe der Tat sowie den Tathergang zu klären.