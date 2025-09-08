Rettungseinsatz infolge Verpuffung im Motorraum eines Sportbootes
GEMÜNDEN A. MAIN – Am Samstagnachmittag kam es in Langenprozelten zu einer Verpuffung im Motorraum eines Sportbootes. Bei Startschwierigkeiten an der alten Fährstelle entwickelte sich ein Feuerball, der die Motorraumabdeckung aufdrückte. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Ein 31-jähriger Mann wollte gegen 13:35 Uhr sein Sportboot am Mainufer in Langenprozelten zu Wasser lassen. Nachdem er jedoch Schwierigkeiten hatte, den Innenbordmotor zu starten, kam es nach mehreren Versuchen zu der Verpuffung im Motorraum.
Der hierbei entstandene Schwelbrand konnte mittels eines Feuerlöschers abgelöscht werden. Die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten vor Ort nicht mehr eingreifen. Das manövrierunfähige Sportboot, das zwischenzeitlich abgetrieben war, wurde anschließend von einem in der Nähe befindlichen Boot zurück ans Ufer geschleppt.
