Rettungshubschrauber im Einsatz: Frontalzusammenstoß – zwei Schwerverletzte in Knetzgau

KNETZGAU, LKR. HASSBERGE – Dienstagvormittag ist es zwischen Knetzgau und Haßfurt zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr gekommen. Zwei Personen wurden hierdurch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Haßfurter Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Dem Sachstand nach war der 59-jährige Honda-Fahrer gegen 10:15 Uhr auf der Staatsstraße 2276 in Richtung Knetzgau unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei ist er mit einem entgegenkommenden Mercedes, an dessen Steuer eine 57-jährige Frau saß, frontal zusammengestoßen.

In Folge des Unfalls erlitten beide Beteiligte schwere Verletzungen. Der Honda-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch die Fahrerin des Mercedes wurde in eine Klinik eingeliefert.

Beide Autos waren schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eschenau, Haßfurt, Knetzgau, Hainert und Westheim waren an dem Einsatz beteiligt. Die Haßfurter Polizei führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten auch einen Sachverständigen zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen.