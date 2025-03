Rettungshubschrauber kommt bei Motorradunfall zum Einsatz

ERLENBACH – LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B8 ein schwerer Motorradunfall, bei dem ein 28-jähriger Fahrer schwere Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seiner Triumph-Maschine aus Richtung Remlingen kommend in Fahrtrichtung Erlenbach unterwegs, als es in einer Linkskurve zu dem Unfall kam. Offenbar verlor der Fahrer beim Abbremsen die Kontrolle über das Motorrad, da der Vorderreifen wegrutschte. In der Folge stürzte er und zog sich vermutlich eine Beinfraktur zu.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme blieb die B8 vollständig für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Erlenbach und Tiefenthal, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie der Straßenmeisterei waren an der Unfallstelle im Einsatz.