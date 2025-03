Revolutionäres Schweinfurt: KI-gestützte Technik unterstützt die Beckenaufsicht im Silvana

SCHWEINFURT – Seit dem 3. März 2025 setzt das SILVANA Sport- und Freizeitbad auf ein innovatives, KI-gestütztes Sicherheitssystem. Unter dem Namen SharKI präsentieren die Stadtwerke Schweinfurt eine technologische Neuheit zur Früherkennung von Badeunfällen. Damit nimmt das SILVANA eine Vorreiterrolle in Franken ein und verbessert die Sicherheitsstandards im Schwimmbadbereich erheblich.

KI als zusätzliche Beckenaufsicht

Das System nutzt Kameras an der Hallenbaddecke, um Schwimmer zu überwachen und potenzielle Gefahrensituationen zu analysieren. Erkennt SharKI eine kritische Lage – beispielsweise eine regungslose Person unter Wasser – wird eine Alarmmeldung an die Smartwatches der Beckenaufsichten gesendet. Diese können dann sofort reagieren.

Warnung bereits vor der Notsituation

Auf der Smartwatch wird das betroffene Becken und die ungefähre Position des Vorfalls angezeigt. Die Beckenaufsicht bewertet die Situation und bestätigt per Knopfdruck, ob es sich um einen echten Notfall oder einen Fehlalarm handelt. Durch diesen Lernprozess verbessert sich die KI kontinuierlich.

Datenschutz gewährleistet

Besonderer Wert wurde auf den Datenschutz gelegt: Die Kameras erfassen keine realen Bilder, sondern nur anonyme Silhouetten. Eine Speicherung der Daten findet nicht statt.

Mehr Sicherheit durch präventive Analyse

Neben der Unfallüberwachung analysiert SharKI auch die Personenzahl im Becken, um das aktuelle Risikoniveau zu bewerten. So kann die Beckenaufsicht noch gezielter reagieren.

Zusätzliche Unterstützung für das Personal

Die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl an Bademeistern bleibt unverändert. SharKI dient als ergänzende Sicherheitsmaßnahme, da in den letzten Jahren immer weniger Kinder und Jugendliche sicher schwimmen können. Zudem wird die Aufsichtspflicht von Eltern oft vernachlässigt.

Technologische Vorreiterrolle in Schweinfurt

Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt, betont: „Mit SharKI setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der Bäder-Sicherheit. Wir sind stolz darauf, in Schweinfurt als Vorreiter diese digitale Technologie einzusetzen und so aktiv zur Unfallprävention beizutragen.“

Badleiterin Jeanette Bayerlein ergänzt:

„Sowohl Mensch als auch KI lernen kontinuierlich dazu. Wir sind zuversichtlich, dass wir das System nach der Bewährungsphase im Hallenbad auch auf unser Freibad ausweiten können.“

Mit SharKI setzt das SILVANA ein zukunftsweisendes Konzept um, das die Sicherheit für Badegäste spürbar erhöht und Schwimmbäder in eine neue digitale Ära führt.