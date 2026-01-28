Auto IU

Rezeptfälscher in Haft – Aufmerksame Apotheker verhindern Betrug in Bad Königshofen

28. Januar 2026
BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Durch die Aufmerksamkeit von Apothekenmitarbeitern konnten am Montagnachmittag zwei Männer festgenommen werden, die versuchten, mit gefälschten Rezepten hochwertige Medikamente zu erlangen. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen hatten es auf verschreibungspflichtige Präparate im Gesamtwert von mehreren tausend Euro abgesehen. Dank der schnellen Alarmierung der Polizei klickten noch vor Ort die Handschellen.

Gegen 17:45 Uhr meldeten zwei verschiedene Apotheken fast zeitgleich verdächtige Vorfälle: Jeweils ein Mann forderte Medikamente im Wert von rund 1.500 Euro unter Vorlage gefälschter Dokumente. Die Beamten der Polizei Bad Königshofen nahmen die beiden ukrainischen Staatsangehörigen daraufhin vorläufig fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Rezepte professionell gefälscht waren, um den hohen Warenwert betrügerisch zu erschleichen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Männer am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung. Die beiden Verdächtigen wurden unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzen. Die weiteren Ermittlungen zu möglichen Hintermännern oder weiteren Taten dauern an.

Christopher Richter
