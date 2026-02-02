Rhön-Festival – Benefizevent zugunsten der Kissinger Hütte
WILDFLECKEN – Nach 15 Jahren Funkstille kehrt die Kultband „Rhöner Bluat“ für ein einmaliges Revival-Konzert auf die Bühne zurück, um den Wiederaufbau der abgebrannten Kissinger Hütte zu unterstützen. Vom 4. bis 7. Juni 2026 verwandelt sich das Festgelände in Wildflecken in eine riesige Festivalmeile, auf der rund 25 Gruppen und Künstler ohne Gage für den guten Zweck auftreten. Der Erlös des viertägigen Benefizevents fließt vollständig in das Projekt auf dem Feuerberg, nachdem das beliebte Ausflugsziel im März 2025 durch ein Feuer zerstört wurde.
Initiator Frank Schmitt konnte seine Bandkollegen schnell für die Idee begeistern, die Kissinger Hütte durch die Kraft der Musik wieder zum Leben zu erwecken. Neben dem sechsündigen Hauptevent von Rhöner Bluat am Samstagabend bietet das Programm weitere Highlights wie Auftritte der Egerländer, von Accoustic Jam und Kabarettist Fredi Breunig. Ein breites Bündnis aus Landkreisen, Kommunen, dem Rhönklub und der Rhön GmbH unterstützt den Förderverein „Freunde der Kissinger Hütte“ bei der Realisierung dieses in der Region bisher einzigartigen Großprojekts.
Der Kartenvorverkauf für das Festival beginnt in Kürze, wobei der Eintritt am Donnerstag und Sonntag für alle Besucher frei bleibt. Tickets für den Freitag sind für 10 Euro und für den Samstag für 20 Euro erhältlich, während ein Kombiticket für 25 Euro angeboten wird; Jugendliche unter 16 Jahren genießen freien Eintritt. Interessierte finden alle Details zum Programm und zum Ticketing auf der offiziellen Webseite www.kg.de/rhoenfestival, um sich rechtzeitig Plätze für dieses historische Rhöner Musikereignis zu sichern.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!