Richtfest für das neue Schulzentrum Hammelburg: Ein Meilenstein für die Bildung

Richtfest für das neue Schulzentrum Hammelburg: Ein Meilenstein für die Bildung
Beim Richtfest am neuen Schulzentrum Hammelburg (von links): Landrat Thomas Bold, gemeinsam mit Innenstaatssekretär Sandro Kirchner sowie Bezirksrat Martin Wende und Bürgermeister Armin Warmuth. Foto: Landkreis Bad Kissingen/Leopold Werner
HAMMELBURG IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Mit dem feierlichen Richtfest für den ersten Bauabschnitt des neuen Schulzentrums Hammelburg hat der Landkreis ein deutliches Signal für die Zukunft der regionalen Bildung gesetzt. Landrat Thomas Bold feierte gemeinsam mit Innenstaatssekretär Sandro Kirchner und Bürgermeister Armin Warmuth den Baufortschritt des rund 80 Millionen Euro teuren Großprojekts, das moderne pädagogische Konzepte mit höchster ökologischer Nachhaltigkeit verbindet.

Der Neubau des Gymnasiums bildet zusammen mit der Mensa und einer Zweifachsporthalle den Auftakt des Campus-Projekts, das auf einer Fläche von sieben Hektar später auch die Realschule und das Sonderpädagogische Förderzentrum beherbergen wird. Besonders beeindruckend ist das Energiekonzept: Der Campus setzt zu 100 Prozent auf regenerative Energien, unterstützt durch Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von ca. 800 kWp auf allen Dachflächen. Während das neue Gebäude durch klimagerechte Materialien und Effizienz besticht, wird das alte Gymnasiumsgebäude für betreutes Wohnen der Carl-von-Heß-Sozialstiftung umgenutzt.

Bereits im September nächsten Jahres sollen die ersten Schüler und Lehrkräfte in das neue Gebäude einziehen. Der Freistaat Bayern unterstützt den ersten Bauabschnitt mit Fördermitteln in Höhe von 31 Millionen Euro. Durch die zentrale Mensa als Herzstück des Geländes und gemeinsame Freiflächen sollen Synergien zwischen den Schulformen optimal genutzt werden, während jede Schule ihren eigenen Charakter behält. Damit wird Hammelburg nicht nur als Schulstandort, sondern auch städtebaulich nachhaltig gestärkt.

Weitere Informationen zum Bauprojekt findest du unter

www.landkreis-badkissingen.de

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)