Riedel Bau wird neuer Trikotsponsor des FC Schweinfurt 05

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Der Hauptsponsor Riedel Bau wird ab der Saison 2026/2027 zusätzlich neuer Trikotsponsor des 1. FC Schweinfurt 05. Die Riedel Bau Gruppe wird künftig die Trikotbrust der ersten Mannschaft zieren.

Mit der Erweiterung des Engagements intensiviert das Schweinfurter Bauunternehmen seine Zusammenarbeit mit dem Fußballverein. Riedel Bau ist bereits Hauptsponsor des 1. FC Schweinfurt 05 und übernimmt nun zusätzlich das Trikotsponsoring der ersten Mannschaft.

„Als Hauptsponsor des 1. FC Schweinfurt 05 ist es für uns eine konsequente Entscheidung, nun auch das Sponsoring für das Trikot der 1. Mannschaft zu übernehmen und so die Zusammenarbeit mit dem Verein zu intensivieren“, sagt Stephan Kranig, Vorstand der Riedel Bau AG.

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Besonders wichtig sei dem Unternehmen die Förderung des Nachwuchses. Deshalb sollen nach und nach auch die weiteren Mannschaften des Vereins mit Trikots im gleichen Design ausgestattet werden.

FC-Vorstand Benjamin Liebald freut sich über die ausgeweitete Partnerschaft: „Wir freuen uns und sind unglaublich dankbar, dass uns Riedel Bau zusätzlich zum Hauptsponsoring auch als Trikotsponsor unterstützt.“

Das Traditionsunternehmen aus Schweinfurt und der Fußballverein seien durch ihre regionale Verbundenheit eng miteinander verbunden. „Ein modernes Bauunternehmen, das als Schweinfurter Traditionsunternehmen eng mit der Stadt und der Region verbunden ist, und wir als Schweinfurter Fußballverein – das passt einfach“, so Liebald.