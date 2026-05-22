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Riese gegen Kompaktwagen: Mazda kollidiert mit Mähdrescher – 20-Jährige hat riesiges Glück

22. Mai 2026Letztes Update 22. Mai 2026
Riese gegen Kompaktwagen: Mazda kollidiert mit Mähdrescher – 20-Jährige hat riesiges Glück
Symbolfoto: 2fly4
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MELLRICHSTADT / EUßENHAUSEN / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein Unfall der ungewöhnlicheren und potenziell lebensgefährlichen Sorte hat sich am Donnerstagnachmittag im Mellrichstädter Ortsteil Eußenhausen ereignet. Ein tonnenschwerer Mähdrescher stieß im Kreuzungsbereich mit einem Mazda zusammen. Dass bei dieser ungleichen Kollision niemand verletzt wurde, grenzt an ein kleines Wunder.

Der Unfall passierte gegen 17:00 Uhr auf der Hauptstraße „Zur Schanz“. Eine 20-jährige Frau war dort mit ihrem Mazda in Fahrtrichtung Meiningen unterwegs, als sich das landwirtschaftliche Großgerät von links über die Mühlfelder Straße der Kreuzung näherte.

Vorfahrt missachtet: Autotür trifft Erntemaschine

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Beim Einfahren in die Hauptstraße übersah der 26-jährige Fahrer des Mähdreschers den herannahenden Pkw der jungen Frau und missachtete ihre Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es unweigerlich zum heftigen Zusammenstoß zwischen dem Kompaktwagen und der massiven Erntemaschine.

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Trotz der enormen Wucht des Aufpralls und der enormen Größe des Unfallgegners schützten die Sicherheitskräfte des Autos die junge Fahrerin optimal: Sowohl die 20-Jährige als auch der 26-jährige Mähdrescher-Fahrer, beide deutsche Staatsangehörige, überstanden den Crash völlig unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Totalschaden am Mazda – Mähdrescher ohne Kratzer

Die Bilanz an den Fahrzeugen zeigt deutlich, wie ungleich das Aufeinandertreffen war:

  • Am Mazda der jungen Fahrerin entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen war Schrott, blockierte die Fahrbahn und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

  • Das landwirtschaftliche Großgerät zeigte sich von dem Zusammenstoß völlig unbeeindruckt. An dem Mähdrescher entstand laut Polizei kein nennenswerter Sachschaden, er blieb fahrbereit.

Die aufnehmenden Beamten der zuständigen Polizeidienststelle leiteten gegen den 26-jährigen Erntehelfer ein Bußgeldverfahren wegen des Vorfahrtsverstoßes ein.

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