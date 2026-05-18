Riesiger Beuteschaden im Landkreis Würzburg: Kupferdiebe plündern zwei Solarparks
REICHENBERG / HETTSTADT – Professionell organisierte Buntmetalldiebe haben im Landkreis Würzburg einen massiven wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag gerieten zwei Solarparks ins Visier der Kriminellen. Der Gesamtschaden bewegt sich im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen direkten Tatzusammenhang.
In beiden Fällen gingen die Täter nach einem ähnlichen Muster vor und hatten es gezielt auf wertvolle Kupferkabel abgesehen.
Sechstelliger Beuteschaden in Reichenberg
Der erste Tatort liegt im Solarpark zwischen den Reichenberger Ortsteilen Albertshausen und Uengershausen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 05:00 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Areal.
Einmal auf dem Gelände, trennten sie professionell Kabelverbindungen und entwendeten Kupferkomponenten im Wert von einem niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag. Aufgrund der schieren Masse und des Gewichts des Diebesgutes steht fest, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Lastwagen oder einen Transporter, genutzt haben müssen.
Zweiter Coup in Hettstadt
Ein weiterer Diebstahl wurde am Freitagnachmittag aus Hettstadt gemeldet. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 15:00 Uhr, schlugen Buntmetallräuber auf dem Gelände eines Versorgungsbetriebs an der Staatsstraße 2298 zu. Auch hier bauten die Täter gezielt Kupferkabel aus. Die Kriminalpolizei schätzt den hier entstandenen Beute- und Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Kriminalpolizei sucht Zeugen
Da die Tatorte in ländlichen Bereichen liegen und nahe an größeren Verkehrsachsen bzw. Staatsstraßen liegen, hofft die Kriminalpolizei Würzburg auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler prüfen derzeit intensiv, ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Tätergruppierung handelt.
Die Polizei fragt:
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Wer hat im besagten Zeitraum (Donnerstagabend bis Freitagnachmittag) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Solarparks bei Reichenberg (Albertshausen/Uengershausen) oder Hettstadt (St 2298) beobachtet?
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Wer kann Angaben zu auffälligen Transportern oder Lkw machen, die in Feldwegen oder in der Nähe der Anlagen geparkt waren?
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Hinweise an: Kriminalpolizeiinspektion Würzburg
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Telefon: 0931/457-1732
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