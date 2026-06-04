Riskante Amok-Fahrt durch die City von Aschaffenburg: Polizei sucht Fahrradfahrerin und Fußgänger nach Flucht vor Kontrolle
ASCHAFFEBURG / INNENSTADT – Nach einer filmreifen und hochgefährlichen Flucht vor einer Polizeikontrolle am vergangenen Freitagvormittag arbeitet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Hochdruck an der lückenlosen Aufklärung des Falls. Ein rücksichtsloser Autofahrer hatte versucht, mit extremer Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet zu entkommen, bevor er gestoppt und festgenommen werden konnte. Nun suchen die Ermittler gezielt nach zwei Passanten, die sich nur durch pures Glück retten konnten.
Obwohl sich nach einem ersten Zeugenaufruf am Wochenende bereits einige Betroffene und Beobachter bei den Behörden gemeldet haben, weist die Fluchtroute noch Lücken auf. Um diese zu schließen, greift die Polizei nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und hängt Plakate entlang der Strecke auf.
Dramatische Szenen in der Innenstadt: Passanten in Lebensgefahr
Die Ermittler suchen im Zuge der Plakataktion nach zwei ganz bestimmten Verkehrsteilnehmern, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten des Mannes akut gefährdet wurden:
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Die Radfahrerin in der Pfaffengasse: Gesucht wird eine Frau auf einem Fahrrad, die in der Pfaffengasse nur um Haaresbreite eine heftige Kollision mit dem Fluchtwagen verhindern konnte.
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Der Fußgänger in der Nelseestraße: Ebenso dringend wird ein Mann gesucht, der in der Nelseestraße buchstäblich in letzter Sekunde mit einem beherzten Sprung zur Seite ausweichen musste, um nicht von dem rasenden Pkw erfasst zu werden.
Polizei bittet um Mithilfe
Die Ermittler betonen, wie wichtig die Aussagen gerade dieser beiden noch unbekannten Personen für das Strafverfahren gegen den festgenommenen Autofahrer sind. Es wird unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Zeugenaufruf:
Die betroffene Fahrradfahrerin, der Fußgänger aus der Nelseestraße sowie alle weiteren Personen, die am Freitagvormittag Zeuge der Verfolgungsjagd wurden oder selbst gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.
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