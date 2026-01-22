Robo-Dog HELIA soll Personal der Hautklinik Würzburg unterstützen
WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) erprobt in einem wegweisenden Forschungsprojekt den Einsatz des Roboterhundes HELIA zur Unterstützung des medizinischen Fachpersonals auf der Station der Hautklinik. Gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem FZI Forschungszentrum Informatik und dem Forschungszentrum Jülich (FZJ) wird untersucht, wie die vierbeinige Maschine durch natürliche Sprachinteraktion Dokumentationsaufgaben übernehmen, Visiten protokollieren oder Vitalwerte messen kann. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt NLP.bot mit insgesamt 1,78 Millionen Euro.
HELIA, was für „Helfender Roboter im Klinikalltag“ steht, soll künftig auf mündliche Befehle von Pflegekräften und Ärzten hören und so wertvolle Zeit für die direkte Patientenversorgung freischaufeln. Zu den geplanten Aufgaben gehört die Übertragung von Befunden in das Krankenhausinformationssystem, das Fotografieren von Wunden sowie die Begleitung von Patienten zu ihren Terminen. Um das Unbehagen zu vermeiden, das humanoide Roboter oft auslösen (der sogenannte „Uncanny Valley“-Effekt), entschieden sich die Forscher bewusst für einen hundeähnlichen Laufroboter, der klar als technische Unterstützung erkennbar bleibt.
Ein technologischer Schwerpunkt liegt auf dem System „Erklärt-Programmiert-Gemacht!“ (EPG), bei dem der Roboter nicht mehr klassisch programmiert werden muss. Stattdessen soll HELIA durch gesprochene Erklärungen lernen, Aufgaben eigenständig auszuführen – fast so, als würde sie eine „Hundeschule“ für Klinikpersonal durchlaufen. In einem nächsten Schritt ist die Ausstattung mit einem Greifarm geplant, um Türen zu öffnen oder Lagerware aufzufüllen. Begleitend dazu untersucht das Forschungszentrum Jülich ethische, rechtliche und soziale Aspekte, um sicherzustellen, dass die Technologie zum Wohl der Patienten eingesetzt wird und ein sicheres Arbeitsumfeld schafft.
