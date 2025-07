Rockergruppe fällt im Eisgeliebt ein

SCHWEINFURT – Ein eher ungewöhnlicher Besuch sorgte am vergangenen Samstag im Eisgeliebt für erstaunte Blicke und strahlende Gesichter: Eine Gruppe bärtiger Männer in Lederkutten – echte Rocker – steuerte das Eiscafé in der Innenstadt an. Doch wer hinter der kernigen Truppe pure Provokation vermutete, lag völlig daneben.

Denn es handelte sich um die Riding Santas – eine Gruppe engagierter Harleyfahrer aus der Südpfalz, die sich mit ganzem Herzen für eine gute Sache einsetzen. Ihr Ziel: Spenden sammeln für das einzige Kinderhospiz in der Pfalz, die Einrichtung „Sterntaler“. Und das mit vollem Einsatz – 100 Prozent der gesammelten Gelder fließen direkt an das Hospiz.

Im vergangenen Jahr kamen so beeindruckende 200.000 Euro zusammen. Eine Summe, die zeigt, mit wie viel Leidenschaft die Riding Santas unterwegs sind. Die Spendensammlung zieht sich über das ganze Jahr hinweg – der krönende Abschluss findet traditionell am 6. Dezember statt, wenn die Biker als Weihnachtsmänner verkleidet durch die Pfalz rollen.

Dann besuchen sie Kinderheime, Seniorenheime und Schulen – nicht nur, um Geschenke zu bringen, sondern vor allem, um Freude zu schenken. „Es geht darum, ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern – bei Groß und Klein“, wie ein Sprecher der Gruppe erklärte.

Dass die Riding Santas auf ihrer Tour nun auch einen Zwischenstopp in Schweinfurt einlegten, war ein besonderer Moment – für die Gäste im Eisgeliebt, aber auch für die Rocker selbst. Denn ihre Mission kennt keine Grenzen: Mit Herz, Harley und hohem Einsatz setzen sie ein starkes Zeichen für Menschlichkeit.

Mehr unter www.riding-santas.de

