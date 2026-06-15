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Rohbau der neuen Friedrich-Rückert-Grundschule in Stadtlauringen fertiggestellt

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Rohbau der neuen Friedrich-Rückert-Grundschule in Stadtlauringen fertiggestellt
Altbürgermeister Friedel Heckenlauer, 2. Bürgermeister Heiko Zimny, Architekt Helge Bey, 1. Bürgermeister René Schäd, Bauamtsleiter Jonas Alber, stellvertretende Schulleiterin Monika Rom-Neubert, Schulleiterin Stephanie Zeitz, 3. Bürgermeisterin Barbara Göpfert - Foto: Tanja Raab
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STADTLAURINGEN – Der Markt Stadtlauringen feiert einen bedeutenden Fortschritt bei seinem bislang größten Einzelprojekt: Der Rohbau der neuen Friedrich-Rückert-Grundschule ist abgeschlossen. Bürgermeister René Schäd würdigte diesen Meilenstein gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde, der Schulleitung und den beteiligten Planungsbüros auf der Baustelle.

Ein zukunftsweisendes Lernumfeld

Das ambitionierte Bauvorhaben, dessen Planung bereits 2020 begann, nimmt seit dem Spatenstich im Juni 2025 konkrete Formen an. Das neue Schulgebäude ist als hochmodernes und offenes Konzept konzipiert, das den pädagogischen Anforderungen der Zukunft gerecht werden soll. Geplant sind:

Positive finanzielle Bilanz

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Auch wirtschaftlich verläuft das Projekt erfreulich: Während die ursprüngliche Kostenschätzung bei 13,9 Millionen Euro lag, liegen die aktuellen Prognosen aufgrund erfolgreicher Einsparungen bei rund 12,7 Millionen Euro. Das Projekt wird durch staatliche Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen Euro (5,7 Mio. Euro für den Schulbau sowie 500.000 Euro für den offenen Ganztag) unterstützt.

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Baufortschritt und Ausblick

Bürgermeister Schäd hob die professionelle und reibungslose Arbeit der Rohbaufirma Schirmer sowie der beteiligten Planer hervor. Die Baumaßnahme befindet sich aktuell sogar leicht vor dem Zeitplan. Herr Bey vom Architekturbüro Haase und Bey betonte zudem die Umsetzung nachhaltiger und energetischer Maßnahmen, die das Gebäude zukunftsfähig machen.

Mit dem Abschluss des Rohbaus beginnt nun die Phase des Innenausbaus. Die Fertigstellung der neuen Friedrich-Rückert-Grundschule ist für Ende 2027 geplant.


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