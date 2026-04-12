Rohrnetzsanierung am Hauptfriedhof – Start des 1. Bauabschnitts Mitte April
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt beginnt voraussichtlich Mitte April mit dem ersten Bauabschnitt zur Sanierung des Rohrnetzes am Hauptfriedhof. Die Arbeiten werden etwa fünf Monate in Anspruch nehmen und sind der Auftakt für eine mehrjährige Modernisierungsmaßnahme der Wasserinfrastruktur.
Ziel des gesamten Projekts ist es, die Wasserversorgung auf dem Friedhofsgelände nachhaltig zu sichern. Ein wesentlicher Vorteil für die Besucher nach Abschluss der Gesamtarbeiten: Das Wasser wird dann am Hauptfriedhof ganzjährig zur Verfügung stehen. Neben dem Wassernetz werden im Zuge der Maßnahme auch Verbesserungen an der Entwässerung sowie im Wegebau vorgenommen.
Einschränkungen in den Abteilungen 45 bis 56
Der erste Bauabschnitt konzentriert sich ausschließlich auf die Friedhofsabteilungen 45 bis 56. Für Angehörige und Besucher ergeben sich während der Bauzeit folgende Rahmenbedingungen:
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Zugänglichkeit: Die Gräber bleiben in der Regel erreichbar. Es kann jedoch zu geänderten Wegeführungen oder kurzzeitigen Einschränkungen kommen.
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Wasserentnahme: Die Versorgung an den bestehenden Wasserstellen ist fast durchgehend gewährleistet; lediglich an wenigen Tagen kann es zu Unterbrechungen kommen.
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Bestattungen: Diese können weiterhin stattfinden, müssen jedoch zeitlich eng mit der Friedhofsverwaltung abgestimmt werden.
Die Stadt Schweinfurt bittet die Besucher um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustellen und um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen zur Modernisierung des Geländes.
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