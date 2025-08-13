Auto IU
Roller prallt gegen Traktor – eine Person schwer verletzt
OBERNBREIT – Am Montagmittag ist ein Rollerfahrer auf einer Straße am Glösberg aus ungeklärter Ursache ungebremst mit einem entgegenkommenden Traktor kollidiert.
Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!