Roller prallt gegen Traktor – eine Person schwer verletzt

13. August 2025Letztes Update 13. August 2025
Foto: Pixabay / schauhi
OBERNBREITAm Montagmittag ist ein Rollerfahrer auf einer Straße am Glösberg aus ungeklärter Ursache ungebremst mit einem entgegenkommenden Traktor kollidiert.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

