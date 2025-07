Rollerfahrer nach missglücktem Überholmanöver von Fahrbahn gedrängt – Unfallverursacher flüchtet

OERLENBACH – Am Freitagmorgen wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Kreisstraße 4 von einem unbekannten Pkw von der Fahrbahn gedrängt. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei Bad Kissingen bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 17-Jährige am Freitag gegen 07:15 Uhr mit einem roten Kleinkraftrad die Kreisstraße 4 von Ramsthal in Fahrtrichtung Ebenhausen. Ein bislang unbekannter Autofahrer setzte zum Überholen an, musste jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen und zog vorzeitig nach rechts. Dabei drängte er den Rollerfahrer von der Fahrbahn, woraufhin dieser in den Straßengraben stürzte.

Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.