Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Waffe
GEMÜNDEN A. MAIN – In der Nacht zum Sonntag sollte gegen 02:20 Uhr in der St.-Bruno-Straße ein Motorrollerfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 20-jährige Fahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden mehrere Delikte festgestellt.
Da der Rollerfahrer keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität durchsucht. Hierbei wurde unter seiner Kleidung eine Schreckschusswaffe aufgefunden.
Die Waffe und der Motorroller wurden von der Polizei sichergestellt. Da der 20-Jährige zuvor Cannabis konsumiert hatte, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt.
Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Verkehrsdelikten (u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss) und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.
