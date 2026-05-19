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Rollerfahrer stürzt und beschädigt ein Fahrzeug – Fahrer flüchtet im Anschluss – Zeugen gesucht

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
Rollerfahrer stürzt und beschädigt ein Fahrzeug – Fahrer flüchtet im Anschluss – Zeugen gesucht
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT Nach einem Sturz im Stadtgebiet am Sonntagmittag flüchtete ein Rollerfahrer vom Unfallort, hinterließ jedoch Beweismittel. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Gegen 16:05 Uhr bemerkten Zeugen einen Mann, der mit seinem Kleinkraftrad die Gretel-Baumbach-Straße befuhr. Im Bereich der Einmündung zur Alois-Türk-Straße kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überquerte einen Grünstreifen und stürzte. Beim Sturz streifte das Zweirad einen geparkten Pkw und beschädigte diesen.

Ermittlungen durch zurückgelassene Gegenstände

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Der verunglückte Zweiradfahrer setzte seine Fahrt nach dem Sturz sofort fort und flüchtete von der Unfallstelle. Am Unfallort blieben jedoch persönliche Gegenstände zurück:

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Über das zurückgelassene Smartphone konnte die Polizei Schweinfurt im Zuge der ersten Ermittlungen bereits einen potenziellen Eigentümer ausfindig machen. Die Klärung, ob dieser Eigentümer auch der Fahrer des Rollers zum Unfallzeitpunkt war, ist aktueller Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfalls und der anschließenden Flucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrer oder zum Hergang des Sturzes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.

Informationen werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

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