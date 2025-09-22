Rollerfahrer stürzte im Suff und lies sich dann nach Hause fahren – Trotzdem blieb das nicht ohne Folgen
VOLKACH – Am Sonntagnachmittag ist ein Rollerfahrer in Volkach-Astheim gestürzt. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte aber kurz darauf leicht verletzt an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann hochgradig alkoholisiert war und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.
Die Polizeiinspektion Kitzingen erhielt eine Meldung über einen gestürzten Kleinkraftradfahrer in der Mainstraße, doch der Mann hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernen lassen. Bei den Ermittlungen wurde seine Wohnadresse festgestellt, wo er leicht verletzt angetroffen wurde.
Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.
