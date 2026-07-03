Rollerfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit endet mit Polizeieinsatz

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MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein 19-jähriger Rollerfahrer hat sich am Mittwochnachmittag einer Polizeikontrolle entzogen und dabei in der Innenstadt eine riskante Fluchtfahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unternommen, bevor er schließlich gestoppt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Zivilstreife gegen 16:10 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrads kontrollieren. Der Mann flüchtete jedoch mit über 60 km/h durch mehrere Straßen im Stadtgebiet und missachtete dabei Verkehrsregeln. Die Fahrt führte unter anderem über den Bahnhofweg, die Bauerngasse, die Hauptstraße, den Mühlweg sowie eine Fußgängerbrücke in Richtung Streuwiesen-Parkplatz und entlang der Stadtmauer.

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Im weiteren Verlauf konnte der Rollerfahrer von den Einsatzkräften gestellt und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, das Fahrzeug technisch verändert war und keine gültige Fahrerlaubnis vorlag.

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Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Roller sichergestellt. Die Polizei bittet zudem mögliche Geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich zu melden.