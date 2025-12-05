Romantische Klosterweihnacht am zweiten Adventswochenende
KLOSTER WECHTERSWINKEL – Am Wochenende des 6. und 7. Dezembers findet die alljährliche Romantische Klosterweihnacht statt. Besucher können hier in historischer Atmosphäre regionales Kunsthandwerk bestaunen und ein abwechslungsreiches Kulturprogramm erleben.
Der Weihnachtsmarkt im Kloster Wechterswinkel bietet eine große Auswahl an Kunsthandwerk, darunter handgeflochtene Korbwaren, Weihnachtsschmuck, handgewebte Textilien und stilvolles Holzdesign. Einige Handwerker lassen sich bei der Fertigung ihrer Waren über die Schulter schauen.
Zudem bieten ausgewählte Regionalerzeuger ihre Köstlichkeiten wie Kräuterprodukte, feine Edelbrände und Honig zum Probieren an.
Der geschmückte Innenhof und die Klosterscheune laden mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot ein. Hierzu gehören:
Feuerzangenbowle und Glühwein
Leckere Grillspezialitäten
Geräucherte Rhönforelle
Verschiedene vegetarische und vegane Speisen
Kaffee, Kuchen, Crêpes und Waffeln
Für die passende heimelige Winter-Stimmung sorgen Kerzenschein und Feuerschalen. Die Ausstellungs- und Innenräume des Marktes sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar.
Die Romantische Klosterweihnacht bietet ein vielfältiges kulturelles Programm:
|Tag
|Uhrzeit
|Programmpunkt
|Ort
|Samstag, 6. Dezember
|13:00 Uhr
|RhönBlech-Ensemble der Musikschule Rhön-Grabfeld
|Markt
|14:30 Uhr
|Führung durch die Sonderausstellung „Mechanische Tierwelt“
|Sonderausstellung
|16:30 Uhr
|Dudelsackspielerin Firoseh Reinhart
|Rund um die Klosterscheune
|17:00 Uhr
|Flötenkonzert „Il flauto dolce“ (Musik von Bach und Händel)
|Klosterkirche
|18:30 Uhr
|Klänge aus Jazz und Swing mit „just for today“
|Abschluss Markttag
|Sonntag, 7. Dezember
|12:00 Uhr
|Saxofonquintett „Saxofonie“ (Jazz und Swing)
|Klosterinnenhof
|13:00 Uhr
|Alphornbläser „Schwarze Berge“
|Klosterscheune und Innenhof
|14:30 Uhr
|Führung durch die Sonderausstellung „Mechanische Tierwelt“
|Sonderausstellung
|16:00 Uhr
|Offenes Weihnachtliedersingen mit dem Chor „mittendrin“
|Klosterkirche
|An beiden Tagen
|Nachmittag
|Weihnachtsgeschichten & Besuch des Nikolaus
Öffnungszeiten: Samstag 12:00 bis 20:00 Uhr; Sonntag 11:00 bis 17:00 Uhr
Eintritt: 1 Euro; Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt.
