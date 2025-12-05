Auto IU

Romantische Klosterweihnacht am zweiten Adventswochenende

Foto: Rudolf Weinert
KLOSTER WECHTERSWINKEL – Am Wochenende des 6. und 7. Dezembers findet die alljährliche Romantische Klosterweihnacht statt. Besucher können hier in historischer Atmosphäre regionales Kunsthandwerk bestaunen und ein abwechslungsreiches Kulturprogramm erleben.

Der Weihnachtsmarkt im Kloster Wechterswinkel bietet eine große Auswahl an Kunsthandwerk, darunter handgeflochtene Korbwaren, Weihnachtsschmuck, handgewebte Textilien und stilvolles Holzdesign. Einige Handwerker lassen sich bei der Fertigung ihrer Waren über die Schulter schauen.

Zudem bieten ausgewählte Regionalerzeuger ihre Köstlichkeiten wie Kräuterprodukte, feine Edelbrände und Honig zum Probieren an.

Der geschmückte Innenhof und die Klosterscheune laden mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot ein. Hierzu gehören:

  • Feuerzangenbowle und Glühwein

  • Leckere Grillspezialitäten

  • Geräucherte Rhönforelle

  • Verschiedene vegetarische und vegane Speisen

  • Kaffee, Kuchen, Crêpes und Waffeln

Für die passende heimelige Winter-Stimmung sorgen Kerzenschein und Feuerschalen. Die Ausstellungs- und Innenräume des Marktes sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar.

Die Romantische Klosterweihnacht bietet ein vielfältiges kulturelles Programm:

Tag Uhrzeit Programmpunkt Ort
Samstag, 6. Dezember 13:00 Uhr RhönBlech-Ensemble der Musikschule Rhön-Grabfeld Markt
14:30 Uhr Führung durch die Sonderausstellung „Mechanische Tierwelt“ Sonderausstellung
16:30 Uhr Dudelsackspielerin Firoseh Reinhart Rund um die Klosterscheune
17:00 Uhr Flötenkonzert „Il flauto dolce“ (Musik von Bach und Händel) Klosterkirche
18:30 Uhr Klänge aus Jazz und Swing mit „just for today“ Abschluss Markttag
Sonntag, 7. Dezember 12:00 Uhr Saxofonquintett „Saxofonie“ (Jazz und Swing) Klosterinnenhof
13:00 Uhr Alphornbläser „Schwarze Berge“ Klosterscheune und Innenhof
14:30 Uhr Führung durch die Sonderausstellung „Mechanische Tierwelt“ Sonderausstellung
16:00 Uhr Offenes Weihnachtliedersingen mit dem Chor „mittendrin“ Klosterkirche
An beiden Tagen Nachmittag Weihnachtsgeschichten & Besuch des Nikolaus

  • Öffnungszeiten: Samstag 12:00 bis 20:00 Uhr; Sonntag 11:00 bis 17:00 Uhr

  • Eintritt: 1 Euro; Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

