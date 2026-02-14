Rosalie Nürnberger gewinnt den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb

BAD KISSINGEN – Im Sitzungssaal des Rathauses sicherte sich Rosalie Nürnberger von der Montessorischule Rhön-Saale aus Münnerstadt den Sieg beim diesjährigen Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs. Die Sechstklässlerin setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld gegen zehn Mädchen und zwei Jungen aus dem gesamten Landkreis durch und qualifizierte sich damit für die kommende Bezirksmeisterschaft.

Die von der Stadtbücherei Bad Kissingen ausgerichtete Veranstaltung bot den Schulsiegern aus Bad Brückenau, Hammelburg, Maßbach, Wildflecken, Bad Kissingen und Münnerstadt eine Bühne, um ihre Lesefreude unter Beweis zu stellen. Rosalie Nürnberger überzeugte die Jury dabei sowohl mit ihrem selbst gewählten Text als auch durch das souveräne Vorlesen eines unbekannten Fremdtextes.

Der seit 1959 bestehende Wettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt mit jährlich rund 600.000 Teilnehmenden zu den bedeutendsten Schülerwettbewerben Deutschlands. Als beste Vorleserin des Landkreises wird Rosalie Nürnberger nun im März oder April die Region auf Bezirksebene vertreten.

