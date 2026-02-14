Auto IU

Rosalie Nürnberger gewinnt den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026
Rosalie Nürnberger gewinnt den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs mit den Jury-Mitgliedern Buchhändler Martin Eisenmann (hinten von rechts), Leiterin der Stadtbücherei Stefanie Mahlmeister, Stadträtin Christina Scheit, Literaturkritiker und Journalist Sigismund von Dobschütz, Vorjahressiegerin Jelena Crnogorac (ganz links) sowie Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel (Mitte) freuten sich mit der Gewinnerin Rosalie Nürnberger (vorne Mitte). - Foto Ben Kiesel
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Im Sitzungssaal des Rathauses sicherte sich Rosalie Nürnberger von der Montessorischule Rhön-Saale aus Münnerstadt den Sieg beim diesjährigen Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs. Die Sechstklässlerin setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld gegen zehn Mädchen und zwei Jungen aus dem gesamten Landkreis durch und qualifizierte sich damit für die kommende Bezirksmeisterschaft.

Die von der Stadtbücherei Bad Kissingen ausgerichtete Veranstaltung bot den Schulsiegern aus Bad Brückenau, Hammelburg, Maßbach, Wildflecken, Bad Kissingen und Münnerstadt eine Bühne, um ihre Lesefreude unter Beweis zu stellen. Rosalie Nürnberger überzeugte die Jury dabei sowohl mit ihrem selbst gewählten Text als auch durch das souveräne Vorlesen eines unbekannten Fremdtextes.

Labus Long-Covid
LOS

Der seit 1959 bestehende Wettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt mit jährlich rund 600.000 Teilnehmenden zu den bedeutendsten Schülerwettbewerben Deutschlands. Als beste Vorleserin des Landkreises wird Rosalie Nürnberger nun im März oder April die Region auf Bezirksebene vertreten.

Das könnte Dich auch interessieren:

KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026

Mehr

Schlager und Spaß: Andy Borg, G.G. Anderson und Nicki live in Bad Kissingen

Schlager und Spaß: Andy Borg, G.G. Anderson und Nicki live in Bad Kissingen

14. Februar 2026
THW Helfervereinigung erhält 2.000 € aus dem Rotarian Rowdy River Raft Race

THW Helfervereinigung erhält 2.000 € aus dem Rotarian Rowdy River Raft Race

14. Februar 2026
Pam Pam Ida live in der Stadthalle Haßfurt: Neues Album und Indie-Pop-Abenteuer

Pam Pam Ida live in der Stadthalle Haßfurt: Neues Album und Indie-Pop-Abenteuer

14. Februar 2026
Asylbilanz 2025: Deutlich weniger Neuzugänge und mehr Rückführungen in Unterfranken

Asylbilanz 2025: Deutlich weniger Neuzugänge und mehr Rückführungen in Unterfranken

14. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)