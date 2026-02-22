Auto IU

Rossmann kommt nach Grafenrheinfeld – wichtiger Meilenstein für die Nahversorgung

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026
Rossmann kommt nach Grafenrheinfeld – wichtiger Meilenstein für die Nahversorgung
Foto: Raphaela Keller
GRAFENRHEINFELD – Die Firma Rossmann wird den neuen Drogeriemarkt in Grafenrheinfeld betreiben und damit eine langjährige Lücke in der lokalen Nahversorgung schließen. Der neue Markt entsteht mit einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern direkt westlich des bestehenden Edeka-Parkplatzes und soll im Sommer 2027 eröffnen.

Bürgermeister Christian Keller und der Gemeinderat zeigten sich bei der offiziellen Vorstellung des Projekts hocherfreut, da die Ansiedlung eines Drogeriemarktes seit vielen Jahren ein zentraler Wunsch der Bevölkerung war. Das moderne Ladenkonzept wird neben klassischen Drogerieartikeln auch Schreibwaren, Spielwaren und eine große Parfümerieabteilung umfassen.

Jürgen Kößl von Rossmann sowie Wolfgang Rosentritt von der Firma ROSBO betonten das große Potenzial des Standorts und die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Der Baubeginn für das nachhaltige Versorgungsprojekt ist bereits für diesen Sommer geplant.

