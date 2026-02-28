Auto IU

28. Februar 2026
Rotary hilft Helfern
Foto: Bernd Meidel - Marcella Cicero (Vorsitzende Wasserwacht Sennfeld), Bastian Schenk (Technischer Leiter Wasserwacht Sennfeld), Manfred Pabst (Präsident Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn) und Holger Merz (Vorsitzender Förderkreis Wasserrettung Sennfeld e.V.) können es kaum mehr erwarten, wie beim Raftrace in die Paddel zu greifen.
SCHWEINFURT – Der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn hat dem Förderkreis „Wasserrettung Sennfeld e.V.“ eine Spende in Höhe von 1.200 Euro übergeben, um die ehrenamtliche Arbeit der Wasserretter zu unterstützen. Die Mittel stammen aus dem Erlös des „Rotarian Rowdy River Raft Race“, Deutschlands größtem Schlauchbootrennen dieser Art.

Präsident Manfred Pabst überreichte den Scheck in den Räumlichkeiten des Förderkreises im Gochsheimer Weg 37 in Sennfeld an den Vorsitzenden Holger Merz. Mit dem Geld wird ein neuer Einsatz-Pavillon finanziert, der den Rettern bei Veranstaltungen als Wetterschutz, Materiallager und Stützpunkt für Hilfeleistungen dient. Während der Übergabe informierte sich der Rotary-Präsident bei Marcella Cicero und Bastian Schenk von der Wasserwacht Sennfeld über die aktuelle Ausrüstung und den neuen Schulungsraum der Einrichtung.

Die Unterstützung des Ehrenamts ist ein zentrales Anliegen der Rotarier, wobei das jährliche Raft Race bereits über 150.000 Euro für Sozialprojekte in der Region Schweinfurt generiert hat. Ein schöner Nebeneffekt: Die Wasserwacht Sennfeld profitiert nicht nur von der Spende, sondern sorgt beim nächsten Rennen am 28. Juni 2026 auch selbst wieder für die Sicherheit der Teilnehmer auf dem Main.

Weitere Informationen zum Projekt und zum nächsten Schlauchbootrennen findest du unter www.RaftRace.de

