„Rote Rosen“ für das Weinfestkomitee Sand am Main
SAND AM MAIN – Die Blaskapelle der Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld (Lebenshilfe Schweinfurt) ist am vergangenen Freitag (26.09.2025) bei ihrer Probe überrascht worden. Das Weinfestkomitee von Sand am Main überreichte den Musikern eine Spende in Höhe von 500 Euro. Mit dem Betrag soll der nächste Ausflug der inklusiven Kapelle nach Münster mitfinanziert werden.
Die Spende wurde von Roland Mahr und Thomas Zösch vom Weinfestkomitee in den Räumen der Werkstatt Augsfeld überbracht.
Werkstattleiter Harald Waldhäuser und Dirigent Konrad Schneider bedankten sich herzlich für die großzügige Unterstützung. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit spielte die Blaskapelle den Walzer „Rote Rosen“ sowie die heimliche Hymne Sands, „Die Sander Wiwerla“, für die Gäste.
Die Blaskapelle Augsfeld tritt bereits seit vielen Jahren erfolgreich beim Sander Weinfest auf, zuletzt am vergangenen Weinfestmontag im Juli. Das Festkomitee lud die Musikanten für das Weinfest 2026 erneut ein, was die Musiker mit großem Beifall quittierten.
